Par Euronews avec AP

Les critiques craignent que la législation ne soit utilisée pour étouffer la presse et les ONG et compromettre les chances du pays de rejoindre l'Union européenne. La Géorgie est un pays candidat depuis décembre 2023.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a condamné la réaction de la police aux manifestations en cours en Géorgie après l'adoption par le Parlement d'une loi controversée sur la transparence de l'influence étrangère.

Le projet de loi, qui a été adopté dimanche après-midi en deuxième lecture, exige que les médias et les organisations non commerciales s'enregistrent comme "poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère" s'ils reçoivent plus de 20 % de leur financement de l'étranger.

Dans un message posté sur X (anciennement Twitter), Mme von der Leyen a déclaré qu'elle suivait les affrontements entre la police et les manifestants avec une "grande inquiétude".

"Le peuple géorgien veut un avenir européen pour son pays. La Géorgie est à la croisée des chemins. Elle doit maintenir le cap sur l'Europe".

Plus de 60 arrestations lors des manifestations contre la loi

La police a utilisé des canons à eau, des gaz lacrymogènes et des sprays au poivre contre les dizaines de milliers de manifestants qui se pressaient dans les rues avoisinantes.

Des dizaines de personnes ont été arrêtées la nuit précédente et des rassemblements de masse se poursuivent quotidiennement dans la capitale, Tbilissi. Les manifestants dénoncent le projet de loi comme étant "la loi russe", car la Russie voisine utilise une législation similaire pour stigmatiser les médias indépendants et les organisations critiques à l'égard du Kremlin.

Quatre-vingt-trois des 150 législateurs géorgiens ont approuvé le projet de loi en deuxième lecture, tandis que 23 ont voté contre. Un troisième et dernier vote au Parlement est nécessaire avant qu'il puisse être promulgué. Le législateur géorgien Irakli Kobakhidze a déclaré aux journalistes mercredi qu'il s'attendait à ce que **ce vote final ait lieu à la mi-mai.

**

Craintes pour les perspectives européennes de la Géorgie

Les détracteurs de la loi craignent qu'elle ne soit utilisée pour étouffer la presse et compromettre les chances du pays d'adhérer à l'Union européenne. Selon un sondage, 81 % de la population géorgienne est favorable à l'adhésion.

"Nous voulons faire partie de l'UE. C'est pourquoi ils doivent être extrêmement autoritaires, totalitaires, violents envers le peuple, mais cela a ses limites. Vous ne pouvez pas gouverner un pays qui est contre vous tout le temps", a estimé Elene Khoshtaria, chef du parti d'opposition Droa.

Les partisans du projet de loi, proposé par le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, affirment qu'il est nécessaire de garantir la transparence et la souveraineté nationale.

La présidente pro-européenne Salomé Zourabishvili a promis d'opposer son véto au projet de loi si cette dernière serait approuvée par le Parlement - mais les législateurs peuvent "casser" son véto avec une majorité suffisante.

Tbilissi à l'ombre du "grand voisin du nord"

Les opposants à la loi l'appellent "loi russe" indiquant qu'elle est calquée sur la législation similaire en vigueur en Russie déjà utilisée pour museler les voix dissidentes et pointent du doigt les prétendues sympathies pro-russes de l'homme fort derrière le parti au pouvoir, l'oligarque Bidzina Ivanichvili.

Les relations entre la Russie et la Géorgie ont été compliquées et turbulentes depuis l'effondrement de l'Union soviétique au début des années 1990. En 2008, les deux pays se sont livrés à une courte guerre qui s'est soldée par la perte de contrôle par la Géorgie de deux régions séparatistes favorables à la Russie.

Dans la foulée, Tbilissi a rompu ses liens diplomatiques avec Moscou, et la question du statut des régions reste un irritant majeur, même si les relations se sont quelque peu améliorées.

La Géorgie s'est jointe aux résolutions internationales condamnant l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, mais elle est également devenue la principale destination des Russes fuyant la mobilisation militaire et les mesures de répression politique. Même le parti au pouvoir en Géorgie a connu des tensions internes au sujet de son voisin.

Union européenne en unisson opposée à la loi

Le responsable de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a déclaré mercredi sur X, anciennement Twitter, que le recours à la force par Tbilissi contre les manifestants était "inacceptable".

"La Géorgie est un pays candidat à l'adhésion à l'UE et j'appelle ses autorités à garantir le droit de réunion pacifique", a-t-il déclaré.

Au début du mois, le service de politique étrangère de l'UE a également critiqué la décision de Rêve géorgien de réintroduire la loi, qui, selon lui, "soulève de sérieuses inquiétudes" quant à la liberté des médias dans le pays, un aspect qu'il a qualifié de "crucial pour le processus d'adhésion à l'UE".

"La transparence ne devrait pas être utilisée comme un instrument pour limiter la capacité de la société civile à opérer librement", a déclaré le Service d'action extérieure de l'UE dans un communiqué publié sur son site web le 4 avril.