L'Espagne est arrivée en tête d'une nouvelle liste célébrant les trésors cachés de l'Europe, les villes espagnoles de Villajoyosa et d'Ares del Maestrat se classant aux première et deuxième places.

European Best Destinations vient de publier l'édition 2024 de son classement annuel des "meilleurs joyaux cachés d'Europe", une liste qui récompense les plus beaux lieux hors des sentiers battus.

La sélection de cette année comprend 18 destinations à travers l'Europe, de l'Espagne à la Géorgie, et met l'accent sur des endroits peu connus des touristes.

Le top 10 est particulièrement remarquable. Voyez par vous-mêmes.

Profitez du meilleur de la gastronomie espagnole à Villajoyosa, sur la Costa Blanca

Situé au sud de Valence et au nord de Murcie, Villajoyosa - qui signifie "ville heureuse" en espagnol - se trouve à moins de 20 minutes en voiture de Benidorm, haut lieu du tourisme espagnol.

À Villajoyosa, vous pourrez découvrir des maisons colorées, des plages dorées et une cuisine de renommée mondiale.

Les maisons colorées, les plages et la gastronomie de Villajoyosa en font la première "destination cachée" de 2024. Håkon Grimstad via Unsplash

La ville est également connue pour son chocolat, dont l'histoire remonte au XVIIe siècle dans la région. Trois usines sont toujours ouvertes aujourd'hui, dont Chocolates Valor, qui comprend un musée qui emmène les visiteurs à travers le parcours du chocolat, de la fève de cacao à la tablette.

Si vous préférez les activités sportives, rendez-vous sur les plages de Puntes del Moro et El Xarco, idéales pour la plongée avec tuba.

Admirez le massif du Maestrazgo en visitant Ares del Maestre

Situé à mi-chemin entre Barcelone et Valence et au sommet d'une colline rocheuse, Ares del Maestre offre une vue imprenable sur le paysage du Maestrazgo.

La ville remonte au XIVe siècle et, bien qu'elle abrite de jolies rues étroites, elle est surtout connue pour ses "molaires", des formations rocheuses caractéristiques du nord-est de l'Espagne.

Nous vous conseillons aussi de visiter le Museo de la Cueva del Castillo, un endroit caché creusé dans la roche où les anciens habitants se mettaient à l'abri des attaques, parfois pendant plus d'un an.

Ares del Maestre se trouve au sommet d'une colline rocheuse entre Valence et Barcelone. Wikimedia Commons

Les amateurs d'histoire ne manqueront pas de visiter l'hôtel de ville gothique et l'église paroissiale néoclassique. Et les plus sportifs pourront s'essayer au parapente depuis le célèbre mont Tossal d'Orenga.

Détendez-vous sur l'une des plus belles plages des Balkans à Primosten

La Croatie est une destination de vacances de plus en plus populaire en Europe.

Le classement suggère toutefois de contourner les villes comme Dubrovnik ou Hvar pour se rendre à Primosten, beaucoup moins touristique.

Situé en Dalmatie, ce village se trouve à seulement 30 minutes en voiture de l'aéroport de Sibenik et constitue une destination de choix pour les amoureux du soleil et de la mer.

La plage de Raduca Mala, longue de 2 kilomètres, est la plus étendue de toute la Croatie. Vous pourrez y déguster certains des meilleurs plats du pays, comme le risotto noir et les poivrons farcis, dans l'un des nombreux bars et restaurants du rivage.

Primosten, joyau caché de la Croatie, vue d'en haut Hrvoje_Photography via UnSplash

Découvrez l'Asie au cœur de l'Europe au village flottant de Bokodi en Hongrie

Situé au bord du lac Bokod, à quelques kilomètres de la ville d'Oroszlany, le village flottant de Bokodi se trouve à une heure de route de Budapest, mais c'est un tout autre monde.

Connue pour ses fabuleux couchers de soleil, c'est l'endroit idéal pour une escapade tranquille.

Le village est construit sur un lac artificiel créé en 1961 par la société d'énergie thermique d'Oroszlány. L'eau était chauffée toute l'année jusqu'à ce que la centrale coupe l'alimentation en 2015.

Il reste une destination de pêche populaire et offre une expérience unique.

Les maisons en bois qui entourent le lac sont pour la plupart des propriétés privées, mais certaines accueillent les visiteurs et leur permettent d'accéder à des balcons qui permettent d'admirer cet endroit surréaliste.

Un must pour les fans des Moomins : Naantali en Finlande

Non loin de Turku, dans le sud-ouest de la Finlande, se trouve Naantali. C'est une charmante petite ville qui a beaucoup à offrir en termes de culture et de gastronomie.

Mais son plus gros attrait ? Muumimaailma - un parc à thème dédié aux emblématiques Moomins, qui se trouve sur l'île de Kailo, juste en face de Naantali.

Créées par l'auteure finlandaise Tove Jansson en 1945, ces créatures ressemblant à des hippopotames font le bonheur des enfants depuis des générations.

Naantali, l'une des plus anciennes villes de Finlande, a été fondée autour du couvent brigittin médiéval de l'abbaye de Nådendal, qui domine toujours l'horizon de la ville aujourd'hui.

Plongez dans l'histoire ancienne de Bour, aux îles Féroé

Le village de Bour, dans les îles Féroé, aurait été fondé il y a près de mille ans. Il est toujours parfaitement préservé, et compte 75 habitants à l'heure actuelle.

Situé sur la côte ouest de l'île de Vagar, Bour offre une vue unique sur la mer et l'impressionnant "Tindholmur", un rocher remarquable qui s'élève au-dessus de l'eau.

Les maisons pittoresques, séparées par des ruelles étroites, entourent une petite église construite en 1865.

Les origines de Bour restent assez mystérieuses et l'on ne sait toujours pas quand la première église du village a été construite. Peut-être pourrez-vous le découvrir par vous-même en visitant ce joyau caché ?

Bour, dans les îles Féroé, est minuscule, mais vaut la peine d'être visité. Andrew Svk via Unsplash

Découvrez l'histoire de la Scandinavie lors d'un voyage en Blåvand au Danemark

Le Blåvand, le point le plus occidental du Danemark, proche de la frontière allemande, a beaucoup à offrir, notamment pour les amateurs d'histoire.

À seulement 30 minutes de l'aéroport d'Esbjerg et à trois heures de route de Copenhague, cette enclave peu visitée est un excellent endroit pour découvrir des aspects moins connus de l'histoire du Danemark.

L'un des endroits les plus défendus de tout le Danemark pendant la Seconde Guerre mondiale, vous pourrez y découvrir des bunkers construits sur les plages à cette époque, qui abritent aujourd'hui des sculptures de chevaux, symbole universel de paix.

Ne partez pas sans admirer le phare de Blavand, le bâtiment le plus à l'ouest du Danemark, ou continuez sur le thème du cheval en faisant une balade le long des plages de sable à la rencontre de ces animaux majestueux.

Repérez les bunkers à chevaux sur la plage de Blavand, dans l'ouest du Danemark Stefan Pasch via Unsplash

Découvrez le charme des contes de fées à Ulm, en Allemagne

Ulm, dans la région pittoresque du Bade-Wurtemberg en Allemagne, se trouve à la frontière avec la Bavière et offre le meilleur des deux régions.

Cette charmante ville offre un équilibre entre modernité et tradition, de sa vieille ville à l'architecture moderne de son centre culturel.

Pour les amateurs d'histoire, citons l'hôtel de ville et sa façade colorée ainsi que la chapelle Saint-Nicolas, qui date du XIIIe siècle. Si vous préférez l'architecture moderne, rendez-vous au centre culturel, qui abrite des bâtiments du XXe siècle ainsi que de nombreux musées, expositions et une variété de théâtres et de scènes.

Situé sur le Danube, Ulm également une destination idéale pour les gourmets. Les quartiers des pêcheurs et des artisans regorgent de bars et de restaurants proposant des plats copieux.

L'emplacement de la ville vous permettra de traverser le Danube à pied pour découvrir Neu-Ulm, la petite sœur bavaroise d'Ulm, une ville également pleine de charme.

Ulm offre tout le charme de l'Allemagne en un seul lieu Luis Fernando Felipe Alves via UnSplash

Respirez l'air le plus pur de toute l'Europe à Aljezur, au Portugal

À cheval sur les régions de l'Algarve et de l'Alentejo au Portugal, la ville d'Aljezur estun sanctuaire naturel protégé où vous pourrez découvrir une histoire, une gastronomie, des plages et des parcs naturels de renommée mondiale.

Bien que relativement peu connu du grand public, le château historique d'Aljezur figure sur le drapeau du Portugal, ce qui en fait un lieu emblématique pour le pays.

La ville regorge de restaurants et de bars branchés et possède certaines des plus belles plages du Portugal, comme l'emblématique Arrifana et Monte Clérigo, où viennent s'entraîner les surfeurs.

Entouré d'eucalyptus et de pins, Aljezur est également connue pour son air sain, le plus pur de toute l'Europe.

Aljezur, au Portugal, possède quelques-unes des meilleures plages du pays - et l'air le plus pur. Thibault Mokuenko via Unsplash

Découvrez le plus beau village de toute la Géorgie à Dartlo

Dartlo, au nord de la Géorgie, est souvent considéré comme le plus beau village du pays.

Au milieu de collines et de montagnes verdoyantes, vous pourrez admirer des maisons historiques, des tours de défense et des églises, tous construits à partir de pierres anciennes qui donnent au village une apparence surnaturelle.

C'est l'endroit idéal à visiter si vous aimez la randonnée, car c'est le point de départ de certains des meilleurs sentiers de Géorgie.

À 1 850 mètres au-dessus du niveau de la mer, il offre les meilleures vues sur la région du Grand Caucase et, grâce à son histoire, sa culture et sa nature variées, il incarne presque tout ce que la région de Tusheti a à offrir en un seul endroit.

Dartlo est connu comme le plus beau village de Géorgie - et c'est certainement l'un des plus insolites World Bank/Flickr

Bien qu'il n'y ait pas de résidents permanents à Dartlo, il existe 56 hôtels et maisons d'hôtes individuels, dont beaucoup accueillent des familles locales.

La liste des meilleures destinations européennes est complétée, dans l'ordre, par Castro Urdiale, en Espagne ; Landmannalaugar, en Islande ; Cicmany, en Slovaquie ; l'île de Pico aux Açores, au Portugal ; Pont-en-Royans en Auvergne-Rhône-Alpes, en France ; Wuppertal, en Allemagne ; Le Puy-en-Velay, également en Auvergne-Rhône-Alpes, en France ; et Staithes dans le Yorkshire du Nord, au Royaume-Uni.