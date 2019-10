Le dictateur Franco mis dehors de son glorieux mausolée 44 ans après sa mort

Francisco Franco, qui a maintenu l'Espagne sous sa botte de général de 1939 à 1975, quitte finalement son mausolée de luxe pour rejoindre des morts plus humbles, 44 ans après son décès. Cette décision gouvernementale tend à refermer définitivement la plaie de la guerre civile puis de la longue dictature subies par la péninsule. L'opération, d'une forte portée symbolique, se déroule en milieu de matinée ce jeudi en présence de neveux de Franco et de quelques autorités politiques et religieuses. Le transfert des restes a lieu entre le monument de la "Valle de los Caidos" (qu'on pourrait traduire par "La vallée de ceux qui sont tombés") et le cimetière de Mingorrubio, situé dans le quartier Pardo à Madrid.

A l'entrée du mausolée à l'aube :

La famille est arrivée sur place :

Du mausolée au tombeau familial en hélicoptère

Le tombeau de marbre du dictateur a été érigé dès 1975 au beau milieu du grandiose mausolée, dans les montagnes de la Sierra de Guadarrama, à environ 55 kilomètres au nord-ouest de la capitale espagnole. Il est dominé par une gigantesque croix de 150 mètres de haut. Les experts estiment qu'il faudra au moins une heure pour procéder à l'exhumation qui sera menée par une vingtaine de personnes au total, dont deux médecins légistes. Même si le cercueil de bois est fortement dégradé, les restes du général Franco sont protégés par un coffrage en zinc.

Au moment de la levée aura lieu une très brève cérémonie. Aux côtés du neveu le plus impliqué dans ce transfert, Cristobal Martinez Bordiu, doit se tenir la ministre de la Justice, Dolores Delgado, et Santiago Cantera, le prieur de l'abbaye bénédictine qui se trouve sur le site de la "Valle de los Caidos"; ce dernier doit bénir la dépouille. Puis les restes seront transportés par hélicoptère jusqu'au cimetière du Pardo (ci-dessous). La réinhumation va se faire sous haute protection policière mais dans l'intimité, juste en présence des proches, dans un monument funéraire de la famille de Francisco Franco.

Pour en finir avec l'apologie de la dictature franquiste

Le Premier ministre espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, aura alors rempli sa promesse, faite dès son arrivée à la tête du gouvernement en juin 2018 : celle de ne plus laisser le mausolée proche de Madrid servir de lieu de rendez-vous aux nostalgiques du franquisme, et plus généralement à des groupuscules d'extrême-droite venus du monde entier. Franco l'avait fait construire par des milliers de prisonniers républicains de la guerre civile qui, utilisés comme des "bêtes de somme", ont souffert au coeur des montagnes pour assurer la gloire du dictateur.