Sanya sur l'île chinoise de Hainan attire de plus en plus de visiteurs, mais des étrangers vont jusqu'à s'y installer et occuper des emplois dans toutes sortes de secteurs, du tourisme à l'enseignement.

À 29 ans, Charlotte Magnette n'a pas hésité à quitter son pays natal, la Belgique pour partir à l'autre bout de la planète : en Chine pour étudier le chinois avant de venir s'installer à Sanya.

Les photos de mariage sont très prisées sur place. Charlotte Magnette dirige une entreprise qui propose ce type de service en y ajoutant une touche européenne. Nous la rencontrons en pleine séance photo avec Melody, une blogueuse et influenceuse de Sanya.

"L'océan, la ville et la nature"

"En général, on essaie," explique la directrice générale de DreamArt Photography, "de reprendre cette tradition très ancrée en Chine des photos d'avant mariage - avec toutes les robes qu'il faut porter - et d'y apporter une touche française, européenne et puis, un aspect mode."

Charlotte apprécie son nouveau cadre de vie où elle peut mettre en pratique sa maîtrise de la langue chinoise et exprimer son talent créatif. Elle aime aussi l'explorer pendant son temps libre. "J'adore le fait qu'il y ait tout : d'un côté, il y a l'océan avec des plages magnifiques et la ville avec un centre-ville où l'on peut faire un tas de choses et de l'autre, il y a les montagnes, les forêts tropicales et beaucoup d'espaces naturels," souligne la jeune femme.

"Sanya s'est métamorphosée ces dix dernières années"

Godfrey Zwygart, originaire de France, est un autre expatrié européen qui a élu domicile à Sanya. Cet ancien membre de la Marine française vit ici depuis neuf ans. Il a supervisé la construction de cette Serenity Marina. Celle-ci est sortie de terre il y a neuf ans. Aujourd'hui, on y voit de nombreux yachts et autres bateaux amarrés. Le lieu est devenu incontournable selon Godfrey, "pour les habitants de Sanya et pour les Chinois : ils viennent sur place pour les vacances, pour profiter du soleil, de la plage et des sports nautiques et le site est aussi intéressant pour les visiteurs étrangers," précise-t-il avant d'ajouter : "On accueille aussi de nombreuses régates internationales."

La Marina a ainsi accueilli la Ocean Race, considérée comme la plus grande course à la voile autour du monde et en équipage.

"Sanya s'est métamorphosée ces dix dernières années, elle se développe tellement rapidement," poursuit Godfrey, "c'est vraiment comparable à la Riviera, c'est Cannes version chinoise."

Il nous confie comment il aime se détendre le soir après le travail : "J'aime aller dans les restaurants pour savourer une bonne cuisine avec des amis ou aller dans les bars de temps en temps. La vie est très agréable, l'ambiance est très détenue, ça me plaît beaucoup ici," dit-il.

"La Chine est le pays de l'amitié"

Sanya compte de très nombreux expatriés. Nous nous rendons sur un terrain de football de Sanya où des Français, des Roumains, des Britanniques, des Russes et des Ukrainiens se réunissent pour jouer.

Professeur d'anglais, le britannique Henry Green, 25 ans, dit sa satisfaction : "Quand on travaille sur une île tropicale, on n'a pas de quoi se plaindre. Puis, jouer au foot ici, c'est génial : on peut rencontrer des gens de plein de pays différents : des Chinois, des Russes, des Français et même si on ne parle pas la même langue, on se comprend parfaitement quand on joue au foot," se félicite-t-il.

Parmi ses coéquipiers, Bo Guan, guide touristique chinoise pour une agence de voyage locale. "On vient ici même si on est très occupé pour pratiquer un sport, mais aussi pour aider les étrangers à mieux s'intégrer à Sanya," affirme-t-il. "La Chine est un pays qui prône l'amitié et c'est bien de s'entraider," insiste-t-il.