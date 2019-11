Blocage entre l'Espagne et la France : l'action des indépendantistes se poursuit

Les militants indépendantistes ont défié le froid dans une ambiance bon enfant et ont même dressé une scène sur les voies pour que des artistes catalans viennent s'y produire. Leur revendication : que les dirigeants indépendantistes condamnés mi-octobre pour la tentative de sécession de 2017 soient libérés et amnistiés. La plateforme organisatrice baptisée « Tsunami démocratique » appelle la communauté internationale à faire pression sur l'Espagne. Les chauffeurs routiers bloqués sur l'autoroute sont, eux, priés de prendre leur mal en patience.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.