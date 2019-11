La Suède annonce des mesures pour lutter contre la criminalité

Après la mort d'un adolescent de 15 ans samedi soir dans une fusillade à Malmö en Suède, les autorités ont annoncé intensifier leur présence sur le territoire. Le pays fait face à une augmentation sensible de la violence entre bandes rivales.

D'après les autorités, le meurtre de samedi soir semble être un règlement de compte. La fusillade a également été précédée de l'explosion d'une voiture à proximité des lieux, mais le lien entre les deux incidents reste à établir.

Le Danemark renforce ses contrôles à la frontière

Les attaques à la bombe sont en augmentation dans le pays. 187 explosions ont été enregistrées jusqu'à présent en 2019, contre 152 sur l'ensemble de l'année 2018. Certaines de ces bombes finissent d'ailleurs dans des pays voisins, comme au Danemark. Le gouvernement danois a décidé de renforcer les contrôles aux frontières, notamment sur le pont Oresund qui relie Copenhague à Malmö.

Les fusillades augmentent en Suède

Plus de 300 fusillades ont eu lieu en Suède en 2018 d'après un chiffre communiqué début septembre par RFI. Ces incidents ont fait 45 morts et 135 blessés. Un triste record qui semble se confirmer en 2019, et qui pourrait même être battu.

Le gouvernement de coalition composé de sociaux-démocrates et d'écologistes a mis en place des peines plus sévères pour les crimes avec armes à feu et promet de ressources supplémentaires pour les forces de l'ordre. L'opposition dénonce une action trop tardive.

Lundi, le parti d'extrême droite des Démocrates de Suède a appelé à voter une motion de censure contre le ministre de la justice Morgan Johansson, dont le portefeuille comprend l'asile, l'immigration et les situations d'urgence.