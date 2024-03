Selon un expert en matière de défense, il faut s'attendre à des brouillages plus fréquents du signal GPS, depuis que l'OTAN opère dans des pays nordiques membre de l'alliance.

Selon un expert en défense, il va falloir s'attendre à davantage de perturbations du signal GPS dans les pays scandinaves, étant donné que l'OTAN mène des opérations dans cette zone, alors que plus de 20 000 soldats ont quitté la région à la suite d'un exercice militaire "élargi" cette semaine.

Jagannath Panda, de l'Institut suédois pour la sécurité et la politique de développement, a déclaré que le dernier exercice en date de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) pourrait aider les pays membres de l'alliance à préparer l'avenir.

"La stratégie de brouillage constitue un signal d'alarme pour les pays scandinaves sur la manière de coordonner, de répondre et de réagir rapidement", a-t-il ajouté dans une interview accordée à Euronews Next.

Le brouillage du signal GPS consiste à utiliser un dispositif d'émission de fréquences pour bloquer les communications radio qui régissent tout, des appels téléphoniques aux services de secours aériens, en passant par le WiFi.

Ces derniers mois, les médias locaux des pays scandinaves ont signalé une augmentation des épisodes de blocage de signaux dans l'aviation, pour lesquels ils soupçonnent la Russie d'être à la manoeuvre.

Semaine chargée pour l'OTAN en Europe du Nord

C'est une semaine particulièrement chargée qui vient de s'achever pour l'OTAN, puisque les responsables de l'organisation se sont réunis à Bruxelles pour hisser le drapeau suédois pour la première fois.

Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, a déclaré, lors de la cérémonie, que l'adhésion de la Suède à l'OTAN montrait que "la porte restait ouverte".

"Personne ne peut la fermer", a poursuivi Jens Stoltenberg. "Chaque Etat a le droit de choisir son propre chemin, et nous choisissons tous la voie de la liberté et de la démocratie".

Près de 20 000 soldats ont également achevé cette semaine l'opération "Nordic Defence", l'une des missions de l'opération "Steadfast Defender 24", que l'organisation a qualifiée d'exercice militaire le plus important depuis la guerre froide.

L'exercice "vise à relever les défis de sécurité", peut-on lire sur le site web de l'OTAN.

L'OTAN opère dans l'Arctique norvégien depuis 2006, où elle organise tous les deux ans des exercices de réaction à froid pour ses troupes.

Cette année, la mission a pris de l'ampleur, amenant dans la région arctique des soldats, plus de 50 navires et plus de 110 aéronefs.

Les manoeuvres de l'OTAN envoient un "signal fort à la Russie"

"Le blocage du signal GPS dans l'Arctique n'est pas nouveau, a déclaré Jagannath Panda à Euronews Next. Ce qui l'est", a-t-il poursuivi, "c'est le nombre d'attaques qui a commencé à s'accélérer à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, et en ce moment, en réponse à l'élargissement de l'OTAN".

"L'élargissement et l'intensification des manoeuvres "envoient un signal très fort à la Russie", a déclaré Jagannath Panda. "Le brouillage du signal GPS pourrait être une stratégie de la Russie pour intimider les pays de l'OTAN".

Au cours de cet exercice, les pays nordiques membres de l'OTAN ont mis en place un centre temporaire d'opérations aériennes, où 300 officiers ont planifié, contrôlé et évalué les opérations aériennes dans une "zone d'opérations" définie.

"La mise en place du Centre d'opérations aériennes nordique emporaire est une nouvelle preuve tangible de notre capacité à coopérer dans le cadre de notre fonction partagée de dissuasion et, à terme, de défense du flanc nord de l'OTAN", a déclaré le colonel Henrik Nielsen, chef d'état-major du Commandement aérien du Danemark, dans un communiqué de l'OTAN publié ce mardi.

L'organisation n'a pas souhaité répondre à d'éventuelles questions.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, a déclaré dans un communiqué que Moscou réagirait à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, mais que la forme que prendrait cette réaction "dépendrait des mesures pratiques prises par Stockholm" pour mettre en œuvre sa nouvelle adhésion.

La déclaration de Mme Zakharova ne précise pas quelles mesures la Suède devrait ou pourrait prendre, mais note qu'il n'y a pas eu de référendum du peuple suédois pour se prononcer sur l'adhésion à l'OTAN.

Le blocage du signal GPS est difficile à prévoir : exemple en Finlande

Alors que la presse locale a rapporté que tous les pays nordiques ont connu une recrudescence des blocages du signal GPS au cours de ces derniers mois, les autorités en charge des transports en Suède et en Norvège n'ont pas répondu aux demandes d'interview.

L'agence finlandaise des transports et des communications (TRAFICOM), quant à elle, a déclaré à Euronews Next qu'elle avait constaté une augmentation du nombre de rapports de blocage dans le secteur de l'aviation depuis le début de l'année.

Ces types d'interférences, selon le communiqué de l'agence, sont "observés à des altitudes plus élevées, sont de courte durée et donc difficiles à vérifier après coup ou à prévenir".

TRAFICOM maintient néanmoins que les vols sont sûrs car "les compagnies aériennes ont des procédures d'exploitation pour gérer les situations dans lesquelles le signal GPS serait perdu".

D'autres phases de vol, comme l'approche finale pour atterrir ne nécessitent par ailleurs pas de signal GPS.