Polanski, sa vie est un roman : retour sur une vie et des polémiques

Roman Polanski : J'accuse sur les écrans, accusé dans la vie

Roman Polanski est l'un des plus importants cinéastes contemporains. Chinatown, Rosemary's Baby, Le Bal des Vampires, Tess, Le Pianiste, Ghost Writer, autant de grands films qui ont jalonné sa carrière.

Il est aussi l'un des plus controversés, en raison des multiples accusations d'agressions sexuelles qui le poursuive depuis plus de 40 ans. Il y a tout juste deux ans, une rétrospective à la Cinémathèque de Paris avait généré de nombreux boycotts et une action des FEMEN.

Cet automne sort son dernier opus, J'accuse, qui revient sur l'affaire Dreyfus. C'est la sortie de ce film qui a poussé Valentine Monnier, une photographe française qui avait gardé jusqu'alors le silence, à déclarer avoir été violée par Polanski en 1975.

A la Mostra de Venise, en septembre, le film "J'accuse" a été récompensé par le Grand prix du jury Polanski n'était pas là, de peur d'être extradé vers les Etats-Unis où il risque d'importantes poursuites judiciaires...

La présidente du Jury, la cinéaste argentine Lucrecia Martel s'était exprimé à l'occasion...

Lucrecia Martel, Présidente du Jury de la Mostra de Venise en 2019 :"Je ne sépare pas l'homme du travail. Il me semble que ce qui est intéressant dans l'œuvre, c'est ce qui se dégage de l'homme. Et je pense, comme beaucoup d'autres, que la présence de Polanski, avec ce que nous savons de son passé, me rend mal à l'aise."

Roman Polanski se dit "harcelé", et trouve même dans l’affaire Dreyfus quelques ressemblances avec sa propre histoire, comme l'avait rappelé à Venise sa femme, Emmanuelle Seigner...

Emmanuelle Seigner, actrice :"En ce qui concerne Roman, c’est difficile pour moi de parler à sa place, tout ce que je peux dire c’est que ce sentiment de persécution, je pense que c’est assez simple de le comprendre, il suffit de voir sa vie. Bien sûr je partage sa vie depuis très longtemps."

Enfant du ghetto de Varsovie, jeune prodige en Pologne, en Angleterre et il est consacré par Hollywood, mais foudroyé par l'assassinat de se femme Sharon Tate. Suivront alors de multiples accusations d'agressions sexuelles des années 70 jusqu'à aujourd'hui...

La vie de Polanski est un roman...