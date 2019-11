Quel sort pour les condamnés catalans ?

La question catalane, catalyseur des tensions en Espagne, a contribué à polariser l'électorat. Et ce sera l'un des grands défis auxquels devra faire face Pedro Sanchez s'il parvient à former un gouvernement. Ses alliés d'Unidas Podemos sont favorables au dialogue avec les indépendantistes, tandis que d'autres agitent le chiffon rouge d'une fuite en avant vers la sécession catalane.

Mais la Cour de justice de l'Union européenne aura elle aussi droit de cité. Et mardi, son avocat général s'est prononcé en faveur d'Oriol Junqueras, l'ancien numéro deux du gouvernement catalan élu eurodéputé le 26 mai alors qu'il se trouvait derrière les barreaux. Madrid l'empêche de prendre ses fonctions, ce que l'avocat général conteste invoquant son immunité parlementaire. La Cour doit rendre son arrêt ultérieurement et pourrait donc contester la condamnation de Junqueras à 13 ans de prison.

