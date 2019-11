152 millions d'enfants travaillent dans le monde

L"OIT le rappelle : le travail des enfants a des conséquences néfastes tout au long de leur vie pour leur développement physique, mental et social, les privant de la chance de pouvoir jouer et apprendre.

L'implication des enfants dans l'export est plus forte aussi dans les pays d'Amérique latine (22%) qu'en Asie occidentale, (12%) et en Afrique septentrionale (12%).

