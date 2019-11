Ambiance Moyen Âge à Hong Kong

Des armes dignes de Robin des Bois, comme des flèches enflammées, sont ainsi de plus en plus en vogue dans les rues de l'ancienne colonie britannique. La journée, des joutes s'organisent pour parfaire les techniques avant chaque action. Et "Système D" oblige, les manifestants mettent au point leur nouvel arsenal en récupérant des matériaux trouvés sur place.

Arcs, armures, épées, catapultes, etc. Les manifestants pro-démocratie mettent en place depuis quelques jours de nouvelles stratégies, en s'inspirant du Moyen Âge, pour répondre à la police, qui n’hésite plus à tirer à balles réelles.

