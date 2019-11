Ankara expulse de nouveaux djihadistes

" En Europe, seulement la Bosnie et le Kosovo ont rapatrié des jihadistes, et l'Italie en a repris un ", a expliqué un haut responsable américain, se disant " très préoccupé ".

Un haut responsable américain s'est voulu plus explicite encore: les forces américaines sont là pour " combattre le terrorisme " et la nécessité d'éviter que l'EI se saisisse des puits de pétrole n'est qu'une " mission secondaire ".

" Nous avons redéployé certaines de nos troupes dans le nord-est de la Syrie, et plus largement dans la région, pour faire en sorte que l'EI ne renaisse jamais de ses cendres, et l'empêcher de reprendre les champs pétroliers ", a expliqué Mike Pompeo, tentant de concilier ces deux missions.

" Les Etats-Unis vont continuer à diriger la coalition, et le monde, dans cet effort essentiel à notre sécurité ", a-t-il promis, pour faire en sorte " que l'EI ne revienne plus jamais ".

La Turquie poursuit les expulsions de djihadistes vers leur pays d’origine. Ce jeudi, six militants allemands de l’Etat islamique, deux hommes et quatre femmes, dont une avec son bébé, ont quitté l’aéroport d’Istanbul pour rejoindre Berlin.

