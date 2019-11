La Turquie va renvoyer 4 femmes djihadistes et 11 enfants en France

Les autorités françaises n'ont pas confirmé ces renvois, toutefois, il ne s'agirait pas d'une première. Depuis 2014, la France et la Turquie ont signé un accord de coopération, et 260 personnes, soupçonnées d'avoir rejoint le groupe Etat islamique, ont été remises à la justice française.

Selon le gouvernement turc, d'autres détenus européens seront expulsés dans les prochains jours. Parmi eux, neuf allemands, deux irlandais et onze Français. D'après les informations de plusieurs médias en France il s'agirait de 7 enfants et de 4 femmes . Certaines s'étaient enfuies de prisons kurdes en Syrie, lors de l'intervention turque mi-octobre. D'autres se trouvaient dans les prisons turques depuis plusieurs années.

Si le renvoi des citoyens allemand et danois s'est déroulé sans problème, il n'en a pas été de même pour le ressortissant américain. Ce dernier a été refoulé à la frontière grecque, et la Turquie a refusé de le récupérer. L'homme est désormais bloqué dans un no-man's land à la frontière . Interrogé sur son sort mardi, M. Erdoğan a affirmé qu'il n'en avait cure. "Qu'ils le laisse entrer ou pas n'est pas notre problème", a déclaré le président.

