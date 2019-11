Opération nettoyage à Hong Kong

Des dizaines d'hommes courant, un balais à la main. Ces individus appartiennent à l'armée chinoise et sont sortis de leurs casernes, ce samedi pour nettoyer les rues de Hong Kong. Ils ramassent briques et débris avant de les verser dans des bennes à ordures. L'opération a duré moins d'une heure et s'est déroulée essentiellement ici, près de l'Université baptiste.

