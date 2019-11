Les Galeries Lafayette occupées par des "Gilets jaunes"

De son côté, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a vilipendé les casseurs qui se sont illustrés samedi. Invité d'une émission politique à la radio et à la télévision française, il a déclaré : "Hier, ce qu'on a vu, c'est effectivement peu de manifestants mais par contre des brutes, des voyous qui étaient venus pour se battre, pour en découdre avec les forces de l'ordre, pour empêcher les pompiers d'agir et de préserver quelquefois des vies."

Nouvelles manifestations des "Gilets jaunes" en France, un an jour pour jour après le début du mouvement. A Paris, les Galeries Lafayette ont fermé leurs portes. Décision prise après la brève intrusion d'une cinquantaine de gilets jaunes sous la célèbre coupole du grand magasin. Quelques-uns ont lancé des confettis et entonné des chants. Près des Halles, quelque 200 personnes se sont réunies dans le calme.

