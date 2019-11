Airbnb sponsor des Jeux Olympiques

Airbnb a été créé en 2008 et fait partie des "licornes", ces start-ups qui valent aujourd'hui plus d'un milliard de dollars.

À moins de cinq ans des Jeux de Paris, la maire de la capitale française a assigné Airbnb en justice et réclame plus de 12,5 d'euros d'amendes pour avoir mis en ligne 1000 logements non enregistrés.

