Dopage : la Russie exclue 4 ans des JO et des championnats du monde

Certains responsables russes ont, quant à eux, qualifié cet appel de sanction d'injuste et l'ont assimilé à des tentatives occidentales plus larges visant à priver le pays de ces compétitions.

"La liste complète des recommandations (de sanctions du Comité de révision de la conformité) a été approuvée à l'unanimité" des douze membres du comité exécutif a déclaré cette même source. A l'issue d'une réunion qui n'aura duré qu'une heure, la Russie s'est vu interdire de drapeaux et d'hymnes aux JO et à tout championnat du monde. Le pays a également interdiction d'organiser ces compétitions sur son sol pour cette même période : il ne pourra donc pas se porter candidat à l'organisation des JO de 2032.

L'Agence Mondiale Antidopage a décidé de frapper fort. L'AMA a décidé lundi d'exclure la Russie des Jeux olympiques et de tout championnat du monde dans plusieurs sports pour les quatre prochaines années, ce qui inclut Tokyo-2020 et Pékin-2022. Cette décision sanctionne la falsification des données de contrôles remises à l'agence, a déclaré James Fitzgerald, un porte-parole de l'AMA, à l'issue du comité exécutif réuni à Lausanne. Ce sont les plus lourdes sanctions prises par l'agence depuis sa création.

