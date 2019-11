Assaut ou pas, le piège de l’université polytechnique de Hong Kong

L'université polytechnique de Hong Kong est devenue le bastion de la contestation qui agite la ville-état depuis six mois... Des barrages de feu ont été érigés par les manifestants pour empêcher l'assaut. Les forces de l'ordre encercle la zone, mais plusieurs milliers de manifestants et d'habitants ont afflué dans la nuit depuis les districts voisins de l'université pour tenter de percer les barrages policiers et de secourir les étudiants bloqués dans le campus.

