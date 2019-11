Quelque 500.000 habitants des régions rurales en Grèce ont désormais un accès internet à haut débit. Résultat d'un projet mené sur plusieurs années et en partie financé par la politique de cohésion de l'Union européenne. Parmi les bénéficiaires, le village de Megalo Papigo dans la région montagneuse de Zagoria dans le nord de la Grèce. Sur place, Nikos Tsoumanis, le propriétaire d'un petit hôtel-restaurant-épicerie appelé Nikos & Ioulia, en mesure les effets positifs sur son activité.

"Des visiteurs du monde entier"

"Il y a de très grandes disparités entre les clients : j'ai connu les touristes avec un petit sac à dos et ceux qui viennent en Jeep ou alors, en hélicoptère et aujourd'hui, les clients sont exigeants," estime-t-il. "Et comme les touristes sont satisfaits, ils sont de plus en nombreux à venir et leur pouvoir d'achat augmente," constate-t-il.

"Nous accueillons des visiteurs du monde entier : beaucoup viennent d'Israël, des pays européens, des pays scandinaves et d'Amérique," précise-t-il.

"On fait toutes nos transactions par internet"

"On a vraiment senti la différence : on fait toutes nos transactions par internet," souligne l'hôtelier. "On peut réserver des billets d'avion, trouver une entreprise à l'autre bout du monde qui peut nous fournir les choses dont on a besoin, appeler les clients et faire notre promotion sur les réseaux sociaux et tout le monde peut nous voir : notre vie a changé," assure-t-il.