La France appelle à un engagement plus large au Sahel

Les terribles événements intervenus au Mali au début du mois de novembre montrent que les groupes qui se revendiquent de l'État islamique résistent encore. Nous ne devons pas baisser la garde. La France est présente auprès de ses partenaires et son action est plus que jamais déterminée. Nous sommes convaincus de la nécessité d'un partenariat plus large pour la sécurité et la stabilité au Sahel en complément des efforts déployés par le G5 Sahel.