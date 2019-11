Venise : le niveau de l'eau diminue, le coût des dégradations augmente

Plus de No Comment

Venise retrouve petit à petit un visage humain. Le niveau de l'eau commence à baisser et devrait continuer à baisser dans les jours qui viennent. Mais, pour le moment, touristes et résidents continuent de patauger. Les dommages causés par les inondations ont été estimés à des centaines de millions d'euros. La cathédrale Saint-Marc doit encore être inspectée et les manuscrits endommagés de la bibliothèque du Conservation de musique traités par des experts.

