Le beaujolais nouveau a coulé à flots ! Ambiance fiesta à Beaujeu

Minuit. Comme un air de Nouvel an, au moment de la percée du tonneau, Le beaujolais nouveau coule à flots… "Il est bon, il est fruité, il est délicieux", dit un Marseillais venu spécialement pour l'occasion. Jusque tard dans la nuit, le beaujolais a un peu fait tourner les têtes, un artifice pour s’extraire du quotidien, en attendant le réveil qui sera... un peu plus dur.

23 heures, l’ambiance est surchauffée, et le public fait communion en attendant l’apothéose dans le centre de Beaujeu. Bien plus que du vin, pour les habitués, c’est aussi la célébration de traditions. "C’est un truc d’une simplicité extrême, où les gens savent se rassembler, c’est ça, c’est un petit moment de bonheur", raconte une habituée.

