Le Prince Andrew se retire de la vie publique, emporté par l'affaire Epstein

"Il est devenu clair pour moi ces derniers jours que les circonstances de mes liens passés avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure pour le travail de ma famille et pour le mien. En conséquence, j'ai demandé à Sa Majesté si je pouvais me retirer de mes engagements publics dans un avenir proche."

Le Prince Andrew se retire de la vie publique. Accusé d’agression sexuelle et englué dans une polémique sur ses relations avec Jeffrey Epstein, le second fils de la Reine d'Angleterre a décidé de prendre du recul, conscient des conséquences de cette affaire pour l'image de la famille royale. Il s'est exprimé via un communiqué.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.