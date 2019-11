Pour 100 euros, tu aides l'ONG Care et tu peux gagner un Picasso...

Il a pour titre "Nature morte" et fait le lien entre le passé cubiste de Pablo Picasso et le début de l'aventure surréaliste.

Le tableau, réalisé en 1921, est une composition géométrique ans laquelle figure un morceau de journal et un verre d'absinthe, "une oeuvre qui ferait réfléchir et rêvée" selon le directeur du musée Picasso.

Pour 100 euros, tu peux jouer à la loterie, gagner un Picasso et contribuer à aider l'ONG Care en Afrique... Que demander de plus ?

