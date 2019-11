Un Euronews nouveau... en Albanie !

Une fois n'est pas coutume, un peu d'auto-promotion avec un évènement qui concerne Euronews directement puisque notre chaîne vient de lancer une franchise en Albanie. Nous nous sommes associés au groupe IN Media pour lancer cette nouvelle chaîne qui reprend l'architecture des programmes d'Euronews et sa ligne éditoriale transnationale et impartiale :

Ilva Tare, directrice de la rédaction : "Euronews Albanie va être un point de référence pour des news objectives et neutres, pour les territoires albanophones, l'Albanie bien-sûr mais aussi le Kosovo, la Macédoine du Nord, dans les Balkans et dans la diaspora".

150 personnes, dont 90 journalistes, ont été embauchés et depuis neuf mois travaillent jour et nuit pour préparer une chaîne d'info digne des standards d'Euronews. C'est Ilva Tare, une journaliste et présentatrice bien connue en Albanie, qui prend la tête de le toute jeune rédaction.