Dans la rue, les Libanais célèbrent leur indépendance

Pour l'heure, aucune issue au bras de fer avec le pouvoir n'est en vue, et la crise économique s'aggrave dans le pays. Si le mouvement est resté pacifique jusque-là et la réponse des autorités mesurée, deux personnes sont mortes en marge des manifestations.

"Nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer le Jour de l'Indépendance, là où chaque année l'armée libanaise organise sa cérémonie" se réjouit une manifestante. "Nous avons décidé que l'indépendance était aussi pour le peuple parce que nous avons lancé cette révolution. Il s'agit d'une révolution populaire et nationale. Tout le monde veut exprimer cela et quel meilleur endroit que la place des martyrs pour le faire" poursuit-elle.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.