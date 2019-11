Des rebelles anti-tsaristes exhumés et honorés à Vilnius

Parmi les "héros nationaux", il y a Zygmunt Sierakowski (née en Pologne actuelle) et Konstanty Kalinowski (né en Biélorussie actuelle), les deux commandants de l'insurrection qui deviendront des emblèmes patriotiques au moment de la prise d'indépendance de la Lituanie et de la Pologne après la chute de l'URSS.

Il s'agit là des plus importantes - par le nombre de défunts - funérailles officielles de l'histoire de la Lituanie. Elles ont eu lieu en présence du président polonais Andrzej Duda, de son premier ministre Mateusz Morawiecki, du vice Premiers Ministres biélorusse et ukrainien.

Ils seront pris par l'armée du tsar Alexandre II et exécutés dans l'ombre tout près de Vilnius. Ils seront retrouvés et exhumés en 2017. Ce vendredi 22 novembre, c'est en pleine lumière que 18 d'entre eux (sur 21 exécutés) regagnent la capitale lituanienne.

