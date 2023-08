La Lituanie ferme deux postes frontaliers avec le Bélarus

Vilnius redoute les mercenaires de Wagner, basés au Bélarus depuis la crise avec Moscou, et un afflux de migrants.

La Lituanie fermera vendredi deux postes frontaliers avec le Bélarus, et envisage de fermer toutes ces douanes avec le voisin pro-russe. Les autorités bélarusses ont dénoncé cette décision, critiquant une "nouvelle mesure non constructive et inamicale de la part de Vilnius, les autorités lituaniennes utilisent n'importe quel prétexte pour empêcher la circulation non seulement des marchandises, mais aussi pour réduire le flux de Lituaniens voyageant vers le Bélarus". Mais Vilnius redoute les mercenaires de Wagner, désormais basés au Bélarus.

"Le point principal et l'objectif est d'avoir autant de gardes-frontières que possible à la frontière, dit Agne Bilotaite, ministre lituanienne de l'Intérieur. C'est ce qui est fait. Parce que c'est là qu'ils sont le plus nécessaires. Nous élaborons ces plans pour que les gens soient à la frontière et non pas à faire du travail administratif."

Les agressions "hybrides" du Bélarus

La sécurité des frontières a été l'une des principales questions sur la table lors de la visite du président letton Edgars Rinkēvičs à Varsovie. Son collègue polonais Andrzej Duda a souligné les menaces d'"agression hybride" du Bélarus et a promis de fournir une aide militaire à la Lettonie si nécessaire.

La Pologne a fermé toutes les douanes sauf une avec le Bélarus cette année. La Lettonie mobilise des troupes supplémentaires. Cette décision a été prise après que Riga a dénoncé plus de 90 tentatives d'intrusions d'immigrants illégaux depuis le Bélarus en 24 heures.