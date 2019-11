Venise menacée par l'Unesco d'être exclue du patrimoine mondial

"Les inondations déstabilisent les bâtiments et favorisent l'érosion, mais aussi l'introduction d'espèces qui attaquent le bois sur lequel Venise est construite parce qu'il est construit dans les eaux. Cela a des impacts sur l'écosystème de la lagune, donc c'est une myriade de problèmes qui doivent être traités et je pense que nous devons le faire conjointement."

