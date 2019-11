Algérie : après neuf mois, une mobilisation intacte

Aucun des cinq candidats à la présidentielle du 12 décembre ne trouve grâce aux yeux des manifestants. Ils réclament d'ailleurs l'annulation pure et simple du scrutin et le renouvellement de la classe politique. Ils protestent aussi contre les multiples arrestations, certains d'entre eux ayant été condamnés à des peines allant jusqu'à 18 mois de prison.

