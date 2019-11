Présidentielle en Algérie : "On ne veut pas de ces élections" clament les manifestants

"On ne veut pas de ces élections. On proteste depuis neuf mois pour dire qu'on ne veut pas de gangs pour nous représenter."

"On est là pour dire qu'il n'y aura pas d'élections. C'est aux citoyens de décider quand et comment elles doivent être organisées."

