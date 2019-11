Épidémie mortelle de rougeole dans les îles Samoa

Les îles Fidji et Tonga ont, elles aussi, déclaré l'état d'urgence. La Nouvelle-Zélande et les Nations-Unies ont envoyé plusieurs centaines de milliers de vaccin dans la région pour endiguer l'épidémie.

