Inondations et intempéries en France et en Italie : la décrue amorcée

Le Piémont est la région la plus touchée. Au sud de Turin, 200 personnes ont dû être évacuées et 600 sont toujours isolées après le débordement de plusieurs cours d'eau. Une femme est également portée disparue, selon les médias italiens.

Un premier corps a été retrouvé au Muy, à proximité de la zone où une embarcation avait chaviré samedi soir avec trois pompiers et les trois civils qu'ils venaient de sauver. Le second corps, celui d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années, a lui été découvert sur la commune de Cabasse, dans une voiture.

Les violentes intempéries sur la Côte d'Azur ont fait au moins deux morts et plusieurs disparus dans le Var où, malgré la décrue en cours, certaines routes et villes restent inondées.

