Dans la ville balnéaire de Mati, les habitants n’ont pas oublié le drame qu’ils ont vécu il y a six ans. Le 23 juillet 2018, un incendie meurtrier avait fait plus de 100 morts.

Sur les 21 personnes poursuivies, seulement six ont été condamnées, le 29 avril, à des peines de prison avec sursis et des amendes. Les habitants, déçus par le verdict, attendent l’ouverture du procès en appel.

"Nous savions depuis le début que l'issue du procès serait décevante, néanmoins, nous avons été très déçus pendant le procès parce que nous avions le sentiment qu'il n'y avait pas de justice", explique Chrysa Gerakaki, habitante de Mati.

Athina et Aris étaient présents ce jour-là. La majorité des victimes, coincées dans les embouteillages en tentant de fuir la zone, avaient péri dans les flammes. D’autres se sont noyées en voulant s’échapper par la mer. Athina, a survécu, mais a perdu son fils. Elle craint de revivre ce drame lors du nouveau procès.

"Il m'a été très difficile de témoigner. Il faut tout raconter en détail et revivre les événements. Je me voyais me débattre à nouveau dans la mer. La même chose est arrivée à ma fille. En effet, en plus de mon fils, j'avais aussi ma fille qui, heureusement, est en vie. J'ai donc porté le fardeau émotionnel de ma fille à ce moment-là parce que je savais à quel point c'était difficile", explique-t-elle.

Pour d’autres comme Aris Herouveim qui a perdu plusieurs membres de sa famille, le procès en appel sera une occasion d’obtenir justice.

"_Nous pensons que la justice s'annule d'elle-même. Le premier tribunal n'a pas fait quelque chose de correct et maintenant, ils nous disent que les choses ne se sont pas bien passées et qu'il faut reprendre depuis le début. Mais oui, je suis satisfait parce qu'il a été confirmé que quelque chose n'allait pas dans le premier procè_s", explique-t-il.

Cet incendie est le plus meurtrier qu’ait connu la Grèce.