Climat : il faut réduire de moitié les émissions de CO2 d'ici 2030, selon l'ONU

Ce dernier rapport souligne que les États doivent baisser leurs émissions carbone de 7,6 % par an dès l'an prochain et de moitié jusqu'en 2030 pour garder l'espoir de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle.

Pour le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, le défi pour sauver la planète est en train d'être perdu : "Nous sommes dans une course pour nos vies et nous ne gagnons pas."

"Quand on regarde les émissions mondiales, on constate qu'elles continuent à augmenter. Il y a quelques années, nous avions un petit espoir d'une stabilisation des émissions. Mais en 2017 et 2018 - nous n’avons pas encore les chiffres pour l'année 2019 - les émissions de CO2 ont augmenté de l'ordre de 2% l’année dernière. C'est supérieur à la moyenne des dix dernières années", souligne John Christensen, professeur en développement durable.

