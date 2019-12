L'Union européenne est toujours parmi les trois plus gros émetteurs de CO2 au monde après la Chine et les Etats-Unis, selon les dernières données de 2018 que le Global Carbon Project publie ce 4 décembre à l’occasion de la COP25 qui se tient actuellement à Madrid.

Ce classement a assez peu bougé depuis 10 ans. Tout en comptabilisant l’UE, l’Allemagne et le Royaume-Uni se retrouvent eux aussi dans les 10 pays émettant le plus de CO2 en 2018.

L’UE a pourtant réduit ses émissions de dioxyde de carbone de 17% en 10 ans mais cela ne suffit pas à compenser la hausse d’autres pays, comme la Chine et l’Inde qui ont augmenté les leurs respectivement de 36% et 71%.

Entre 2017 et 2018, l’Union européenne est la seule parmi les cinq pays les plus polluants en CO2 à avoir réduit ses émissions (-2%). L’Inde et la Russie ont les deux plus importantes augmentations avec près de +7,5% et +3.7%

En 2018, les cinq pays émettant le plus de CO2 comptait pour près de 65% des émissions mondiales.

Selon le Global Carbon Project, la tendance pour l’Union européenne pour 2019 devrait être encore à la baisse. Idem pour les Etats-Unis mais pas pour la Chine et l’Inde. Globalement, l’organisme estime qu’en 2019 les émissions devraient être plus élevées de plus de 4% par rapport à 2015, date de l’Accord de Paris.

La consommation de charbon a diminué de 10% en Europe en 2019 mais la baisse des émissions mondiales imputables au charbon a été compensée par une hausse des émissions liées au gaz naturel et surtout du pétrole.

Au sein de l’Union, les émissions de CO2 ont diminué de 1,4% par an depuis 10 ans.

Mais cette baisse reste insuffisante. “Il est urgent de redoubler d’efforts pour rester sous la barre des ‘bien en dessous de 2°C’ fixé dans l'Accord de Paris,” explique Philippe Ciais, chercheur au LSCE - Institut Pierre Simon Laplace dans le rapport du Global Carbon Project.

L’Allemagne et le Royaume-Uni, les plus gros pollueurs de l’Union européenne

Au sein de l’Union européenne, l’Allemagne et le Royaume-Uni restent les deux plus gros émetteurs de CO2 depuis cette dernière décennie.

La Pologne, dépendante du charbon, remonte dans ce triste classement européen alors qu’en 2008, elle se trouvait encore sur la sixième marche.

Le rapport du Global Carbon Project a été rendu public mercredi 4 décembre à la COP25 et publié dans trois revues scientifiques.