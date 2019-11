De nouvelles frayeurs en Albanie après le tremblement de terre

Pour l'heure, le bilan de ce tremblement de terre, le plus puissant depuis des décennies dans le pays, approche la barre des 30 morts et dépasse déjà celle des 600 blessés. Mais il reste difficile d'estimer le nombre de personnes encore piégées dans les décombres.

Pendant ce temps, en Albanie, l'état d'urgence a été instauré dans les deux villes les plus touchées, à Durrës et Thumanë.

