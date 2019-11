Le cardinal Barbarin de retour devant les juges

Huit mois plus tard, le cardinal Barbarin fait son retour au tribunal de Lyon. Son procès en appel s'ouvre ce jeudi, alors qu'il a été condamné en mars à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus d'un prêtre pédophile de son diocèse, le père Bernard Preynat.

Celui-ci était en charge de l'encadrement d'une troupe de scouts dépendant de l’archevêché de Lyon. Durant les décennies 80 et 90, Preynat s'est livré à des agressions sexuelles sur de jeunes garçons.

Des années plus tard, réunis au sein d'une association, la parole libérée, ce sont eux qui ont fait exploser l'affaire. Un long combat juridique pour que chacun assume ses responsabilités dans une église catholique trop encline au secret. Un système dont le cardinal Barbarin est aujourd'hui devenu le symbole.

"Tout ça interroge sur la cohérence du système et de la réflexion catholique et ça met bien en évidence les innombrables reformes que l'église doit faire pour être en cohérence avec la société", explique François Devaux, l'un des fondateurs de l'association.

Le procès en appel n'est pas un procès sur le fond de l'affaire. Que savait le cardinal ? Quand l'a-t-il appris ? Ces questions ont été tranchées en première instance. Mais face à la cour d'appel, les parties civiles tenteront à nouveau de faire valoir que le délit reproché au cardinal doit être considéré comme "continu" dans le temps, l'obligation de dénoncer ce qu'il savait ayant perduré, à leurs yeux, jusqu'à ce que le procureur soit informé en 2015 par une victime, Alexandre Hezez, des abus de Preynat.

Lors du premier procès en janvier, "il y a eu beaucoup de témoignages (de victimes) et en appel, ce sera plus un débat juridique mais il fallait les deux. En première instance, le procès a remis les choses à leur juste place: oui, on peut être une victime et avoir un travail, une femme, de l'humour", estime François Devaux.

Mais quel avenir pour le prélat des Gaules ? Suite à sa condamnation le pape avait refusé sa démission au nom de la présomption d’innocence. Mais avec les scandales pédophiles à répétition qui touchent l'église et la politique de tolérance zéro affichée par le Pape, il est désormais fort probable que le cardinal soit doucement poussé vers la retraite. Peut-être la fin d'une époque, celle d'une église catholique sourde et aveugle à la douleur des victimes.