Blessés aux yeux, 200 Chiliens réclament justice

L'Institut national des droits de l'homme du Chili a déclaré que 26 personnes avaient été tuées et plus de 2 300 civils blessés lors des manifestations.

Le président chilien a condamné ces violences policières et promis qu'il n'y aurait pas d'impunité contre les auteurs. Mais il a aussi annoncé que le nombre de policiers dans les rues augmenterait et que de nouveaux pouvoirs seraient accordés aux forces armées pour protéger les infrastructures publiques.

J'étais sur la Plaza Italia, là où les gens se rassemblent tous les jours et des forces spéciales sont arrivées... J'ai vu l'un des hommes mettre son fusil sur l'épaule, me viser au visage, puis j'ai senti le sang couler, mon visage enfler, et je suis tombé au sol, j'ai perdu un œil.

