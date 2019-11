"Je veux que l'Europe devienne un leader mondial de l'économie verte avec des emplois, de l'innovation et une qualité de vie élevée. Nous devons trouver une voie qui fonctionne pour tous les États membres et la population. Pour y parvenir, nous devons mobiliser tous nos outils, talents et intelligence", a déclaré Charles Michel, président du Conseil européen.

