Tous droits réservés Kiichiro Sato/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Kiichiro Sato/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Le logo d'une application pour smartphone TikTok apparaît sur la publication d'un utilisateur sur l'écran d'un smartphone - Tous droits réservés Kiichiro Sato/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Le logo d'une application pour smartphone TikTok apparaît sur la publication d'un utilisateur sur l'écran d'un smartphone - Tous droits réservés Kiichiro Sato/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Cet article a été initialement publié en anglais

Les candidats aux élections européennes de juin se tournent vers TikTok dans le but d'influencer les jeunes électeurs, malgré les problèmes de sécurité et les accusations d'ingérence et de désinformation qui pèsent sur l'application.