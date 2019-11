Affrontements entre manifestants irakiens et forces de sécurité

Plus de No Comment

Les troubles, qui ont tué plus de 400 personnes, principalement des manifestants, constituent la plus grande crise à laquelle l'Irak soit confronté depuis que des insurgés de l'État islamique ont saisi de vastes étendues de territoires irakien et syrien en 2014.

