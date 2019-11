Deux Italiens emportés par une avalanche dans le Mont-Blanc

Ils avaient 28 et 32 ans, moniteurs de ski et surtout fous de montagne et de grands espaces. Deux Italiens installés à Chamonix sont morts dans le Mont Blanc, emportés par une avalanche, lors d'une descente en hors-piste.

