COP25 : près de 200 pays représentés, une quarantaine seulement pas leurs dirigeants

Pour tenir la promesse de Paris et maintenir le réchauffement mondial sous la barre des 2, voire des 1,5 degrés, les objectifs nationaux doivent être revus à la hausse. D'après Antonio Guterres, les cinq dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées et la concentration de CO2 dans l'atmosphère a atteint un record historique.

« Nous sommes ici pour vous dire à tous, au nom de la Chambre des représentants et du Congrès américain : nous sommes toujours là. Nous sommes toujours dans l'accord », a lancé l'une des grandes détractrices du président américain et de sa politique climatique.

« D'ici la fin de la prochaine décennie, nous serons sur un des deux chemins, a martelé Antonio Guterres._ Nous aurons alors dépassé comme des somnambules le point de non-retour [...] L'autre option est le chemin de l'espoir, un chemin de résolutions et de solutions durables, avec des énergies fossiles qui restent là où elles devraient être, dans le sol, et où nous parviendrons à la neutralité carbone d'ici 2050. »_

