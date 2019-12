L'Otan célèbre cette semaine son 70e anniversaire. Retour sur la création et l'évolution du Traité de l'Atlantique Nord.

Pour marquer l'événement, l'Otan a ressorti plus de 2 000 films, documentaires et reportages d'actualités tournés fin des années 40' aux années 90'.

"Je pense que l’Otan voulait dire aux gens que c’est une organisation qui est là pour assurer une plus grande prospérité et faire en sorte que l’Europe reste un lieu de paix et ne retombe pas dans les conflits passés. Il est important de souligner qu'il existe des cultures et des nationalités différentes au sein de l'Otan, mais que des valeurs communes sont aussi partagées telles que la démocratie et la liberté d'expression", explique Greg Brockett, conservateur au Musée impérial de la Guerre à Londres.

Aujourd’hui, l’alliance militaire regroupe 29 pays membres dont les Etats-Unis, le Canada, la France et l’Allemagne.

Une trentaine de ministres des Affaires étrangères commémoreront l’événement lors d'un sommet organisé cette semaine à Londres.