Le camp de Vucjak : une urgence humanitaire aux portes de l'Union européenne

L'Union européenne a déjà donné 10 millions d'euros au gouvernement pour leur réinstallation. Mais rien n'est encore fait, et en plus du froid, la nourriture se fait désormais rare ici. C'est une urgence humanitaire aux portes de l'Union européenne...

Tisham Hadi, 21 ans, vient du Pakistan. Il explique que sa tente s'est effondrée sous le poids de la neige et qu'il n'a plus d'endroit où dormir. Il a voulu aller dans un autre camp de réfugiés mais il n'y avait pas de place.

