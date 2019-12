Haute-Savoie, nid d'espions ? 15 agents russes s'en servaient de base pour agir

En matière d'espionnage, la réalité peut parfois être plus impressionnante que la fiction. Qui aurait pu imaginer que le département de la Haute-Savoie, réputé pour ses sommets enneigés et ses stations de ski cossues au coeur des Alpes françaises, servait également de base logistique et de repli à des espions russes, entraînés notamment à tuer ? Le journal français Le Monde fait cette révélation explosive dans son édition du jeudi 5 décembre.

Le quotidien affirme ainsi que 15 officiers appartenant au redoutable GRU, le service des renseignements militaires de la Russie - leurs noms sont d'ailleurs tous publiés - ont séjourné régulièrement dans plusieurs villes haut-savoyardes, Chamonix, Megève, Annemasse, Evian pour les plus importantes, à partir de 2014 et jusqu'au mois de septembre 2018 au moins. De là, selon des sources du contre-espionnage français qui ont informé les journalistes, ces agents rayonnaient et entraient en action un peu partout en Europe.

L'unité 29155, spécialisée dans les assassinats ciblés

La Haute-Savoie, bien située aux frontières de la Suisse et de l'Italie, était "une base arrière pour l'ensemble des opérations clandestines", confie un haut dirigeant des services secrets français. Les militaires en question, spécialisés dans les opérations de sabotage et les assassinats ciblés, font partie d'une unité du 161ème centre de formation spéciale du GRU, l'unité 29155. Ils auraient conduit des missions au Royaume-Uni, en Bulgarie, en Moldavie, au Monténégro, en Crimée...

Skripal, déclencheur de la traque des agents secrets russes

Le Monde a obtenu tous ces détails car c'est la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, qui a notamment mené la traque des espions russes, associée au contre-espionnage britannique et suisse. La "contre-offensive" occidentale a démarré juste après la retentissante affaire Skripal en mars 2018 : la tentative d'empoisonnement d'un ex-agent russe, Sergueï Skripal, et de sa fille Ioulia, dans la petite ville anglaise de Salisbury, avait alors provoqué un grand froid diplomatique entre le Kremlin et l'Union européenne.

C'est un neurotoxique du temps de l'ex-Union soviétique, le Novitchok, qui avait été utilisé par les tueurs... et avait ainsi, entre autres, guidé les enquêteurs britanniques sur la piste russe. Londres est d'ailleurs persuadé maintenant que l'un des "15" du GRU fait partie des empoisonneurs de Skripal, qui a finalement survécu.

La photographie qui illustre cet article, fournie par la police londonienne, montre les visages des deux principaux suspects russes dans l'affaire Skripal.