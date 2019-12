L’UE prépare son pacte climat

La Commission européenne finalise sa stratégie climatique. L'institution présentera la semaine prochaine ce qu'elle appelle son pacte vert. A l'issue de la première réunion du Collège des Commissaire, ce mercredi, la présidente de l'institution a donné des premières pistes sur sa politique environnementale. Ursula von der Leyen souhaite se fixer "un objectif de mobilisation 100 milliards d'euros" lors du prochain cadre financier pluriannuel (2021-2027) de l’UE.

L'institution souhaite rendre obligatoire et irréversible la trajectoire vers la neutralité carbone. Pour y parvenir la Commission veut impliquer plus encore les citoyens. Une partie de ce pacte sera dédiée à la rénovation des habitations et des systèmes de chauffage. Ces travaux permettront de réduire la facture énergétique. De plus, "c_ela représente des opportunités d'emplois. Nous aurons besoin de personnes, de spécialistes, de techniciens pour mener ces rénovations. C'est un exemple où nous pouvons créer cette adhésion publique. Nous pouvons générer des profits pour les gens et ce sera positif pour le climat_", insiste la directrice du WWF Europe, Ester Asin.

Dans son rapport sur les perspectives climatiques, l'Agence européenne pour l'environnement souligne que sans action supplémentaire l'Union ne sera pas en mesure d'atteindre ses objectifs en 2020 et 2030.