Quel sera le meilleur film européen de l'année ?

Avec "Douleur et Gloire" , Pedro Almodóvar est aussi un prétendant sérieux pour plusieurs Awards dont celui de Meilleur Film, Meilleur Réalisateur et Meilleur Acteur pour Antonio Banderas qui a déjà remporté à Cannes en mai, le Prix d'interprétation masculine pour ce rôle.

Jean Dujardin, qui avait reçu un Oscar pour The Artist est aussi l'un des favoris pour l'Award du Meilleur acteur. Le film revient avec brio et minutie sur l'affaire Dreyfus qui avait divisé la France en 1900 autour de la question de l'antisémitisme.

Plus de trente ans plus tard, la remise de ces prix est devenue un rendez-vous incontournable du cinéma européen. La cérémonie a lieu samedi à Berlin, nous vous présentons les principaux favoris de cette édition 2019 .

En 1988, alors que le Mur de Berlin n'est pas encore tombé, des cinéastes prestigieux comme Ingmar Bergman, Federico Fellini, Éric Rohmer ou encore Bernardo Bertolucci décident de se regrouper au sein de l'European Film Academy pour défendre un cinéma européen divers, pluriel et indépendant et de remettre chaque année des European Film Awards aux meilleurs film, acteur, actrice et réalisateur européens.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.