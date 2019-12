Ralentissement de l'économie européenne : les chiffres

La Chine, un partenaire commercial clé pour l'Allemagne, a réduit sa demande de produits étrangers du fait de son propre ralentissement économique. Et comme l'Allemagne dispose de chaînes d'approvisionnement en Europe centrale et orientale , la Hongrie, la Slovaquie ou encore la Pologne se retrouvent elles aussi pénalisées tout comme l'ensemble de l'économie européenne.

Et le principal pays européen à se retrouver pris dans cette guerre commerciale, c'est l'Allemagne , une championne des exportations : celles-ci représentent près de la moitié de son PIB (47%) et sont portées en premier lieu par les secteurs de l'automobile et des machines industrielles.

Cet automne, la Commission européenne a revu à la baisse, ses prévisions de croissance dans la zone euro : de +1,2% à +1,1% pour 2019 et de +1,4% à 1,2% pour 2020, les portant ainsi à leur niveau le plus faible depuis le pic de la crise financière.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.